自然環境の保護をテーマに大分県内の小学生が描いたポスターコンクールの表彰式が６日、大分市で行われました。 「山！川！海！を守り育てよう小学生ポスターコンクール」は自然環境の大切さについて子供たちに関心を持ってもらおうと、TOSみどり森・守財団などが毎年、開催しています。２０２５年は県内75校から287点の応募があり６日の表彰式では入賞した児童30人に賞状などが手渡されました。