投資の初心者を対象に大分トリニータの選手と資産運用を学ぶセミナーが大分市で開かれました。 豊和銀行が開催したこのセミナーは、少額投資非課税制度、NISAの仕組みなどを学ぶものです。６日は、NISAのアルファベットの中に名字のISAが入ることから豊和銀行のPR大使に任命されている大分トリニータの伊佐耕平選手がゲストとして参加。40人の参加者と一緒に資産運用のポイントなどを学んでいました。