JR東日本のロゴ6日午後1時20分ごろ、山形県のJR奥羽線で停電が発生し、同じ線路を走る山形新幹線が東京―新庄間で運転を見合わせた。JR東日本によると、午後5時10分ごろ再開し、上下計10本が区間運休。遅延と奥羽線の運休なども合わせて約4060人に影響した。同社が原因を調査している。