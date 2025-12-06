ボートレースとこなめ開設72周年記念競走G1「トコタンキング決定戦」は6日、穏やかな水面の中で3日目の開催が行われた。珍しいものを見た。11Rで池田浩二（47＝愛知）がまさかの6着。地元とこなめではスーパーレアケースだ。調べてみると、とこなめでの6着は5年1カ月ぶりで、予選に限定すれば9年半ぶりとなる。気温の上昇が生命線のグリップ感を奪い取ったようだ。「チルト0（にしたこと）が全て。暖かくなって、何もかもな