冬の交通安全キャンペーンに合わせて、パトカーや消防車など、20の“はたらくくるま”が集まりました。6日、千代田区神田に集まったのは、パトカーや消防車など“はたらくくるま”20種類です。さまざまな車に触れることをきっかけとして、交通ルールを守る意識を向上してほしいと開催されたもので、警察官や消防士、自衛隊員などになりきり、楽しむこどもたちの様子が見られました。都内では、ことし1月から11月末時点で、2万7396