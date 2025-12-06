J１首位の鹿島アントラーズは12月６日、最終節で横浜Ｆ・マリノスに２−１で勝利。勝点１差で追う２位の柏レイソルを振り切り、優勝を飾った。今季から鹿島を率いる鬼木達監督は、就任１年目でいきなりリーグ制覇。川崎フロンターレ時代には７つの主要タイトルを手にしており、歴代監督最多となる５回目のJ１の頂点に。また、複数クラブでのリーグタイトル獲得は史上初となる。 川崎時代の2017、18、20、21年に続いて、