J１がついに終幕した。12月６日にJ１第38節（最終節）の10試合が各地で開催。鹿島が２−１で横浜FMを下し、９年ぶり９度目のリーグ優勝を飾った。柏は町田に１−０で勝利も、鹿島に１ポイント差で及ばず、２位でフィニッシュ。京都は神戸に２−０で快勝し、クラブ史上最高位となる３位でシーズンを終えた。 試合後にJリーグの公式XがJ１の最終順位表を公開。SNS上では、以下のような声があがった。「鹿島優勝おめでとう