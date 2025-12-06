◇明治安田J1リーグ最終第38節京都2―0神戸（2025年12月6日サンガS）明治安田J1リーグは10試合が行われ、京都は02年の5位を超えるクラブ史上最高位となる3位と躍進した。FWマルコ・トゥーリオ（27）とFWラファエル・エリアス（26）の得点で神戸に2―0で勝利。チョウ貴裁監督体制6年目となる来季は悲願のリーグ優勝を目指す。魂の叫びだった。神戸戦で快勝。それでも試合後のセレモニーでチョウ貴裁監督は「悔しいです！