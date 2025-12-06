熊本地震の犠牲者を追悼するイベントで明かりがともされた灯籠＝6日夕、熊本県南阿蘇村2016年4月の熊本地震で東海大のキャンパスや学生アパートが被災した熊本県南阿蘇村で、学生団体が6日、手作りの紙の灯籠をともし、犠牲者を追悼するイベントを開いた。地元の小中学生が励ましのメッセージを書き込んだ約300個の灯籠が寒空を温かく照らした。村の黒川地区は地震前に「学生村」と呼ばれ、東海大農学部の学生ら約800人が暮ら