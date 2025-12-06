「柔道・グランドスラム東京大会」（６日、東京体育館）女子５２キロ級決勝が行われ、２５年世界選手権女王の阿部詩（パーク２４）が、坪根菜々子（自衛隊）に優勢勝ちして２３年大会以来５度目の優勝を飾り、２６年世界選手権（同１０月、バクー）代表に内定した。失意の底に沈んだパリ五輪の翌年。出場した４大会を全て制し、２０２５年を無敗で締めくくり、「次につなげることができて安心している」とうなずいた。モンゴ