●余命半年宣告…「もう一度、あの歌を」 アーティストのきゃりーぱみゅぱみゅが、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、7日・14日の2週にわたり放送される「生きる歌2 〜帰ってきた三角公園の歌姫〜」。大阪・西成で命の叫びを響かせるジャズシンガー・坂田佳子(52)を追った作品の続編だ。坂田の歌に救われたというファンの姿に