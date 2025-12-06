明治安田Ｊ１リーグ最終節（６日）、２位・柏がホーム町田戦（三協Ｆ柏）に１―０で勝利。しかし、首位・鹿島に勝ち点１差で及ばず、２０１１年以来のリーグ戦制覇には届かなかった。今年の天皇杯を制覇した町田を相手に、前半は無得点。流れが変わったのは０―０で迎えた後半１８分だった。ＭＦ中川敦瑛からＭＦ瀬川祐輔にパスが渡ると、瀬川の右サイドからのクロスが相手選手に当たり、オウンゴールを誘発した。終盤の町田の