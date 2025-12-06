サム・メンデス監督によるザ・ビートルズの新作映画に向け、デビッド・モリシーとジェームズ・ノートンがキャスティングされた。メンバー4人それぞれの視点から物語を描くこの新作で、デビッドはポール・マッカートニーの父ジム役、ジェームズは以前報じられていた通り、ビートルズのマネージャー、ブライアン・エプスタイン役に決定した。 【写真】