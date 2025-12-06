１２月２７日にサウジアラビア・リヤドで行われるプロボクシング興行「ナイト・オブ・ザ・サムライ」に出場するアマ１０冠の前日本ライト級王者・今永虎雅（２６）＝大橋＝の対戦相手が、ＷＢＯ世界スーパーフェザー級１０位エリドソン・ガルシア（ドミニカ共和国）に変更となった。ライト級８回戦で対戦する。大橋ジムの大橋秀行会長（６０）が６日、明らかにした。当初はＷＢＡ世界同級３位アルマンド・マルティネス（キュー