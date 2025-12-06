世界ボクシング評議会(WBC)は日本時間6日、公式サイトで最新の世界ランキングを発表。バンタム級では那須川天心選手が前回の1位から順位を一つ下げ2位となりました。那須川選手は、11月25日に井上拓真選手とWBC同級王座決定戦を行い、12ラウンドを戦い0-3の判定負け。キックボクシング時代を通じて、プロキャリア初黒星を喫しました。その結果、WBCが発表した最新ランキングで那須川選手は2位に後退。1位にはファン・フランシスコ