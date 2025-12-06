火災のあった高層住宅群（奥）の近くに掲げられた立法会選挙の投票を呼びかけるポスター＝5日、香港（共同）【香港共同】香港立法会（議会、定数90）選挙が7日実施される。中国共産党に反対しない「愛国者」だけが出馬できる制度下で2回目。民主派政党は候補者を擁立できず、親中派の議席独占は確定している。約10日前に発生した高層住宅火災で選挙ムードは停滞し、投票率が過去最低になるとの見方もある。制度は「愛国者によ