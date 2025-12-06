広島の小園海斗内野手（２５）、羽月隆太郎内野手（２５）、菊地ハルン投手（１８）が、広島グリーンアリーナで行われた「ヒロマツホールディングスｐｒｅｓｅｎｔｓＴＧＣ広島２０２５」にゲスト出演した。球団とＡＢＥＭＡの大人気恋愛番組「今日、好きになりました。」とのスペシャルコラボステージで選手たちが登場。まずは羽月と菊地が並んでランウェイを歩くと、最後は菊地が羽月をお姫様抱っこ。身重差３３セン