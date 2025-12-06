今や留学は学生に限らない時代になりつつあります。6日に紹介するのは保育園留学です。子どもはもちろん親にも、地域にもメリットがあるといいます。野原を駆け回る子どもたち。埼玉・横瀬町の保育園・タテノイトでは、子育て世代を対象にした保育園留学を受け入れています。元気いっぱいに遊ぶのは川口れおさん（8）と、弟のはれ（4）さん。神奈川の大都市から、弟は保育園、兄は系列の小学校に2週間留学しています。「イット！」