2026年6月に開催されるW杯。6日にはアメリカのワシントンで、グループステージの抽選会が行われた。森保一監督率いる日本代表はグループFに入った。オランダ、チュニジアが現時点での確定枠で、残りの1チームはウクライナ、スウェーデン、アルバニア、ポーランドがプレイオフから本戦出場を目指す。このグループ内でのFIFAランキングはオランダがトップで7位に、次に日本が18位で、チュニジアが40位となっている。オランダのW杯で