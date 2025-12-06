鹿島アントラーズのキャプテンDF植田直通は、2025明治安田J1リーグ最終節の後、涙を流しながら優勝を喜んだ。鹿島は最終節、ホームに横浜F・マリノスを迎えた。2位柏レイソルに1ポイント差で首位に立つ鹿島は最終節、勝利すれば他会場の結果に左右されず優勝を決めることができた。その大一番でFWレオ・セアラが2ゴールを上げる活躍を見せ、鹿島はマリノスに2-1で勝利。9シーズンぶり9度目のJ1リーグ王者に輝いた。後半ATに失点し