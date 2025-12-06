プレミアリーグ第14節マンチェスター・ユナイテッド対ウェストハムの一戦は1-1のドローに終わった。先制したのはホームのユナイテッドだ。右サイドでアマド・ディアロが仕掛け、そのこぼれ球にカゼミロが反応。ボックス内のディオゴ・ダロトにうまく繋がり、ゴールネットを揺らした。追加点が欲しいユナイテッドだが、次にスコアを動かしたのはアウェイのウェストハム。83分、セットプレイからスングトゥ・マガッサが押し込み、1-1