阪急電鉄と阪急阪神不動産は、旧大阪新阪急ホテルの建物解体工事に12月中旬にも着手する。旧大阪新阪急ホテルは、1964年に開業。今年1月4日の宿泊をもって営業を終了していた。建物は地上11階・塔屋3階・地下3階建て。客室数は961室で、料飲施設7店舗と宴会場12か所を擁する。延床面積は約44,000平方メートル。解体工事期間は2028年秋まで。