帰ってきたベテラン内野手はどんな役割を担うのか、期待が高まる（C）産経新聞社トレードマークの髭をたくわえて、「マスター」が帰ってきた。中日は12月5日、楽天を退団した阿部寿樹の復帰を発表。2022年シーズン以来、4年ぶりの古巣帰還である。【写真】中日残留の柳裕也が投稿した細川成也との破顔2ショットを見る同日に会見に臨んだ阿部は「懐かしい思いとありがたい気持ちが強い」と感慨深げ。3日に36歳になってばか