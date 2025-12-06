侍ジャパン大学日本代表候補選手の強化合宿2日目は6日、愛媛県の坊っちゃんスタジアムでシート打撃を行った。来春のリーグ戦から東都1部リーグに昇格する立正大の2年生左腕・仁田陽翔投手（2年）が打者4人に対し、無安打1四球でアピールした。147キロを3度マークした球威でねじ伏せ「ゾーンの中で勝負できた。最後は四球があったんですけど悪くなかった。あんまり力を入れずに（147キロを）出せたのは良かった」と控えめに喜ん