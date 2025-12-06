全国の刑務所で受刑者が作った日用品などを展示・販売する「全国矯正展」が、きょうから始まりました。東京・千代田区の東京国際フォーラムで、きょうから「全国矯正展」が開かれ、受刑者が刑務作業で作った日用品などおよそ6万点が展示・販売されています。このイベントには「特別矯正監」の俳優・杉良太郎さんや、25年前から刑務所などでコンサートを開いている“刑務所のアイドル”「Paix2」らが出席し、会場を盛り上げました。