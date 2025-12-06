日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使して巨人入りした松本剛外野手が６日、札幌市内でＥＸＩＬＥＳＨＯＫＩＣＨＩとのトークショーを行った。松本は今季、ＳＨＯＫＩＣＨＩの楽曲「ＨＥＲＥＷＥＧＯ」を登場曲に選ぶなど、２年ほど前から親交がある二人。トークショーでは、巨人入りに際して清宮、北山、田宮ら日本ハムナインからの惜別ビデオメッセージもサプライズで流され、「本当に知らなくて。サプ