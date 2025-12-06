巨人は６日、都内のホテルでＯＢ総会、懇親会を開催した。レジェンドＯＢ、現役の首脳陣も参加した。壇上で王貞治ソフトバンク球団会長があいさつ。「今年優勝できなかったというのは巨人軍にとっては本当に残念なこと。来季こそファンの皆さんの期待に応えるんだという思いで取り組んでほしいと思います。長嶋さんという特別な存在の方がね、我々の中では未来永劫（えいごう）に生き続ける人なんですけど、残念ながらああい