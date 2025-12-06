【モデルプレス＝2025/12/06】THE RAMPAGEが12月6日、広島グリーンアリーナで開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC広島2025」）に出演した。【写真】ボーカル1人不在のLDHグルが見せた圧巻ステージ◆THE RAMPAGE「TGC」トリ飾るTGC広島のアーティストライブの最後を飾ったのは、3つのオーディションを経て選ばれた16人組のダンス＆ボーカルグループ、THE R