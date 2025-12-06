正反対の性格ながら惹かれ合い、同棲、結婚、出産と人生を重ねる夫婦を描いた映画『佐藤さんと佐藤さん』。主演の岸井ゆきのと宮沢氷魚が対談で、役作りの裏側や“結婚のリアル”、多様な家族の形について語り合う。アクティブな佐藤サチと静かで真面目な佐藤タモツ。正反対の性格ながら惹かれ合った二人は同棲、結婚、出産を経ながら家族となる。しかし、弁護士を目指し司法試験に挑むも失敗続きのタモツに対し、彼に寄り添うつも