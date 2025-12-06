４日、瓊海市博鰲鎮留客村に立つ華僑住宅「蔡家宅」を見学する来賓。（ボアオ＝新華社記者／楊冠宇）【新華社ボアオ12月6日】アジア太平洋通信社機構（OANA）第57回理事会が海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で開催された翌日の4日、来賓らが市内の紅色娘子軍記念園や楽城国際医療ツーリズム先行区などを訪れた。訪問先で自然環境を体感し、文化や歴史、海南自由貿易港の医療・観光などの最新状況について理解を深めた。