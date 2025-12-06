巨人のＯＢ会総会が６日、都内で行われ、阿部慎之助監督が挨拶した。「まずＯＢの皆様、ファンの皆様、今年は非常に悔しい思いをさせてしまった。その責任はすごく重く感じております」と悔しい今季を振り返った。「いろいろマスコミにたたかれ、時にはイラッとするんですけど、そこをグッと我慢して、冷静になって。やっぱり叩いていただけるのが華。やっぱりジャイアンツが勝ってほしいんだなと、そういう受け止め方が最近