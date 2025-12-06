山本とおそろいで半袖ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手が日本料理店での集合写真に登場しファンが沸いている。ロサンゼルスにある日本食レストラン「Matsuhisa」オーナーシェフの松久信幸さんがインスタグラムを更新。オフを過ごす山本の写真を複数枚アップした。サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手、ドジャース通訳の球団職員ウィル・アイアトンさんと一緒に笑顔を浮かべた一枚や、松久さんが山本をケーキ