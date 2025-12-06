non-noモデルとしても活躍2004年放送のNHK連続テレビ小説「天花」でヒロインを好演…。42歳女優の近影が反響を呼んでいる。「ヘアカットしました」と綴り､ゆるやかなパーマのボブヘア姿をインスタグラムにアップしたのは藤澤恵麻。「久しぶりに前髪を作ってみたら、なんだか気分もリフレッシュ。くせ毛を生かしたスタイリングにセットしてもらいました」と新しい髪型で笑顔を浮かべている。この投稿に「エマさんがめちゃく