8年ぶりのサッカーJ1昇格を果たしたV・ファーレン長崎は6日、長崎市中心部で祝賀パレードを行った。沿道には抽選に当たった5000人のサポーターが詰めかけ、選手の名前を呼んだり「昇格おめでとう」と書いた横断幕を掲げたりしてチームを祝福した。出島メッセから本拠地ピーススタジアムまでで実施。選手と監督が屋根のないオープンバスから手を振り、声援に応えた。昇格を決めた11月29日のアウェー徳島戦を現地で応援したとい