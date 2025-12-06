全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会が行われ、熊本県代表の九州学院は、1回戦で兵庫県代表の関西学院高等部と対戦することが決まりました。 12月27日に開幕する「第105回全国高校ラグビー大会」。きょう（12月6日）、組み合わせ抽選会が開かれました。 九州学院は豊田大将（とよだ・ひろまさ）キャプテンがくじを引きます。 豊田キャプテン「九州学院高等学校 53番です」 抽選の結果、1回戦は12月28日に兵庫