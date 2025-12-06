高齢化や人手不足で観光地の2次交通の確保が課題となる中、弥彦村で自動運転バスを活用した観光向けの新たなルートが開通しました。6日、弥彦駅で行われた自動運転バスの新ルート出発式。地元住民の移動手段を確保するため、弥彦村は去年から無料の自動運転バスを運行していて、6日、これまでの生活路線に加え、新たに弥彦駅と温泉街を結ぶ通称「弥彦ルート」が開通しました。弥彦村は弥彦神社や温泉街を抱え年