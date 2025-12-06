師走に入って最初の週末は全国的に晴れましたが、各地で寒暖差が大きくなりました。新しい年への準備も進み、いよいよ季節は冬です。2026年の干支は午（うま）。神奈川・横須賀市の長井海の手公園ソレイユの丘では、年賀状に使ってもらおうと馬と一緒の撮影会が12月12日まで行われています。子供たちを乗せているのはミニチュアホースの“クーちゃん”。頭に鏡餅を載せ、首には正月飾りをしています。撮影会に参加した人からは「ク