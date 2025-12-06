TBS山本恵里伽アナウンサーが、キャスターを務める同局系報道番組「報道特集」（土曜午後5時半）の6日の放送に生出演。高市早苗首相の政権下でも自民党に「政治とカネ」が起きている現状について語った。番組では、総務省が先月末に公表した2024年の政治資金収支報告書で、上野賢一郎厚労相の資金管理団体が、東京・赤坂のスナックなどに「打ち合わせ飲食代」として計31万4300円を政治資金から支出していたことなどを報道。その中