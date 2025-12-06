俳優の小澤征悦が６日放送のＭＢＳテレビ「痛快！明石家電視台」に出演。妻でＮＨＫアナウンサーの桑子真帆との?ルーティン?を明かし、司会の明石家さんまを驚かせた。スタジオ観覧の客から「夫婦円満の秘訣は？」と質問された小澤は「妻がナマケモノが好きなんですよ。ナマケモノのぬいぐるみがあると、つい買っちゃうんですよ。うちに連れて帰って、今１０匹ぐらいいる」と証言。桑子アナはそれぞれに名前をつけるほど溺愛し