２０２６年北中米Ｗ杯の組み合わせ抽選会が日本時間６日未明、ワシントンＤＣのジョン・Ｆ・ケネディ・センターで行われた。Ｗ杯最多優勝５度を誇る王国ブラジル（ＦＩＦＡランク５位）はＣ組で、モロッコ（同１１位）、ハイチ（同８４位）、スコットランド（同３６位）と同組になった。カルロ・アンチェロッティ監督は「モロッコが最大の強敵。前回大会ではスペイン、ポルトガルを退けてベスト４入りしており、近年、世界で