中日ドラゴンズのマスコット・ドアラが6日、愛知県警昭和署の一日警察署長を務め、年末の交通安全などを呼びかけました。昭和署の柴田学署長から一日警察署長を委嘱されたドアラは、大勢の人が集まる中、オープンカーでパレードし、沿道に手を振り敬礼をして、交通安全を呼びかけました。愛知県警は、師走の慌ただしさから注意力が散漫になり、飲酒の機会も増えることから、より一層、交通ルール