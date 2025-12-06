全国高校ラグビー大会の組み合わせ抽選会があり、県代表、鹿児島実業の初戦の相手が決まりました。 大阪市で行われた組み合わせ抽選会。 3年連続24回目の出場となる鹿児島実業は、大会初日の27日に初戦で沖縄のコザ高校と対戦することが決まりました。コザ高校は8年ぶり16回目の出場です。 全国高校ラグビー大会は、東大阪市の花園ラグビー場で今月27日に開幕し決勝は1月7日です。 （鹿児島実業 國生愛斗