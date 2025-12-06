秋田朝日放送 飲料メーカーのキリンビバレッジが東北の夏祭りがデザインされた紅茶の売り上げの一部を県に寄付しました。キリンビバレッジは東北のお祭りの素晴らしさを発信するため２０２０年から毎年、限定デザインの紅茶を数量限定で発売していて、竿燈まつりも描かれました。今年は東北全体で約１０５万本を売り上げ、１本につき１円を寄付していて、県には約１７万円が贈られました。贈られた寄付金は地域