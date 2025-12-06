俳優でモデルの茅島みずきが12月6日、広島・広島グリーンアリーナにて開催された「ヒロマツホールディングス presents TGC HIROSHIMA 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC 広島 2025）に出演。スラリとした美脚に注目が集まり、「めっちゃ細いよね？」「ものすごい美脚の持ち主」など反響が寄せられた。【映像】「ものすごい美脚」茅島みずき（全身姿も）イベントも終盤に差し掛かった頃、「3rd FASHION SHOW STAGE」