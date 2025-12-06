誰もが前向きに年を重ねられる社会をテーマに多世代が交流するイベントが6日、名古屋市千種区の星が丘テラスで開かれました。星が丘テラスで行われた「Age-Well HOSHIGAOKA」では、元東海テレビアナウンサーの高井一さん(72)のトークショーも開かれ、毎朝筋トレをして足腰を鍛えるなど、前向きに年を重ねる秘訣を紹介しました。高井さん：「いつも心に微笑みを。目で笑うのではなく頬の筋肉です笑