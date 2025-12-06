12月10日（水）よる10時〜最終回を放送桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。最終回の放送を前に、結木滉星と松尾諭がクランクアップ！本作の撮影の感想を語った。結木が演じたのは誘拐犯グループの1人・山口健二。他責思考ですぐキレる危険な人物。親交が深い結木と佐野はSNS等でもその仲の良さがうかがえたが、第9話では実際とは真逆の“凶悪犯と拘束される側”とし