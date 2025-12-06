サッカーJ1リーグの最終節が6日に行われ、鹿島アントラーズが横浜F・マリノスを2-1で破り、9年ぶりのリーグ優勝を決めました。2位柏レイソルとは勝ち点1差で迎えた最終節。鹿島はFWレオ セアラ選手が2点をあげるなど、リーグ得点王となる21得点目をマーク。2016年以来9シーズンぶりの栄冠となりました。キャプテンマークをつけるDF植田直通選手が「これまでここに集まってくださった皆さんにも長い時間待たせてしまったことを申し