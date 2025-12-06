女優の本田翼（33）が6日、自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開し、反響を呼んでいる。「@poloralphlauren のくま柄マフラー」と自身のショットを投稿。「さむいね！さいきん！風邪はやってるみたいですからどうかお気をつけてね」と呼びかけた。「#私服」と記し、私服であることを明かし、カーキ色のアウターに、デニムのジャケット、クマ柄のマフラーを合わせた上半身に加え、ブラウンのミニスカートとロン