V.LEAGUE MEN EASTの埼玉アザレアは、12月21日（日）にバレーボール体験会を開催すると発表した。会場となるららぽーと富士見の公式サイトが伝えている。 誰でも参加可能のバレーボール体験会は11：00から15：00に行われ、11：00から12：00に1階の屋外広場でバレーボール体験会、12：30から13：00に3階のフォレストテラスでトークショー、13：30から15：00には再び1階