飲酒運転の防止を呼びかけるため、長野県警は諏訪市出身のタレント・藤森慎吾さんを起用した啓発ポスターを作製し、５日、お披露目した。順次、県内のコンビニエンスストアや飲食店などに配布し、掲示される。県警交通企画課によると、今年の県内の飲酒運転の検挙件数は、１１月末時点で４２８件（前年同期比１０６件増）。このうち、車やバイクなどの飲酒運転は２８２件、自転車は１４６件だった。同課は、昨年１１月の法改正